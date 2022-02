Ruim 72.000 positieve coronatests geregistreerd

Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn 72.162 positieve coronatests geregistreerd. Maar het werkelijke aantal nieuwe gevallen ligt hoger, want de achterstand bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is in de afgelopen dag opnieuw opgelopen. De systemen kunnen niet alle positieve testuitslagen doorgeven, omdat het er te veel zijn.

In de afgelopen week lukte het om om 553.509 positieve tests te registreren bij het RIVM. Dat komt neer op 79.073 nieuwe gevallen per dag. Het gemiddelde ligt iets lager dan op donderdag, maar het is nog altijd 30 procent hoger dan het gemiddelde over de week ervoor.

Bovendien ligt het werkelijke aantal positieve tests hoger. Het RIVM kampt met een achterstand van 124.000 positieve tests, die nog niet geregistreerd zijn. Dat zijn er 48.000 meer dan een week geleden. Het totale aantal positieve tests over de afgelopen week zal dus in de buurt van de 600.000 liggen.

Sterfgevallen

Amsterdam telde in de afgelopen dag 2902 geregistreerde positieve tests, Den Haag 2891 en Utrecht 2658. Daarna volgen Tilburg (1570) en Rotterdam (1295). Ook in Arnhem, Amersfoort, Den Bosch, Breda en Zwolle waren er meer dan duizend positieve tests. Alleen op Schiermonnikoog en Ameland testte niemand positief.

Het aantal gemelde sterfgevallen blijft relatief laag. In de afgelopen dag kreeg het RIVM bericht dat vijf coronapatiënten aan de gevolgen van hun besmetting zijn overleden. Het gaat om inwoners van de gemeenten Enschede, Delft, Haarlemmermeer, Alkmaar en Heemstede. Dat het overlijden van deze mensen nu is gemeld, wil niet zeggen dat ze in de afgelopen dag zijn overleden. Bovendien kan het werkelijke aantal sterfgevallen hoger zijn, omdat het niet verplicht is om te melden dat een coronapatiënt is overleden door de infectie.

In de afgelopen week zijn 57 coronasterfgevallen genoteerd, gemiddeld zo’n acht per dag. Dat is vergelijkbaar met het niveau over de afgelopen weken.