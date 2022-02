Kuipers gaat advies over afzien boosterprik jongeren bestuderen

Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) komt nog niet met een reactie op het advies van de Gezondheidsraad om af te zien van een boosterprik voor alle jongeren van 12 tot en met 17 jaar. ‘Ik heb gewoon echt even de tijd nodig om het te bestuderen’, zei hij na de ministerraad.

Volgens de Gezondheidsraad levert zo’n prik slechts ‘zeer beperkte gezondheidswinst’ op voor deze groep. Er zou wel maatwerk mogelijk moeten zijn volgens de raad, voor jongeren met een ernstige afweerstoornis of als het eventueel nodig is om te kunnen reizen. Wanneer Kuipers met zijn besluit komt is niet bekend.