Werknemers in horeca krijgen komende jaren meer loon

Werknemers in de horeca gaan er de komende jaren flink op vooruit. Sommige werknemers krijgen dit jaar en volgend jaar een loonsverhoging van in totaal meer dan 5 procent, terwijl andere werknemers 4 procent meer ontvangen. De lonen van jongeren tot 21 jaar gaan met 10 tot 20 procent omhoog.

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en de vakbonden FNV Horeca en CNV Vakmensen bereikten vrijdag een akkoord over een nieuwe cao voor de horeca voor dit jaar en 2023. De voorgestelde loonstijgingen zijn marktconform.

Vakkrachten onder het einde van de loonschaal krijgen per 1 april een loonsverhoging van 3,4 procent en van 2 procent per 1 januari 2023. Werknemers boven het eindloon en die 24 maanden in dienst zijn ontvangen een loonsverhoging van 2 procent per 1 april en van nog eens 2 procent per 1 januari 2023.

Bovenop de loonstijging wordt per 2023 een vaste periodiek van 2 procent toegepast als de werknemer een vol kalenderjaar dezelfde functie heeft. Deze periodieken zijn verwerkt in een nieuw loongebouw per 1 januari 2023. De werkgever mag ook een eigen beoordeling maken met een eigen prestatiebeloning, in plaats van een vaste 2 procent.

De jeugdlonen voor niet-vakkrachten en leerlingen verbeteren per 1 september 2022 door het toepassen van de cao-jeugdpercentages in plaats van de percentages van het wettelijke minimumloon. Daardoor gaan de lonen van jongeren tot 21 jaar 10 tot 20 procent omhoog.