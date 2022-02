Grote zoektocht naar vermist toeristenvliegtuigje in IJsland

In IJsland wordt met vijfhonderd reddingswerkers en meerdere helikopters gezocht naar een waarschijnlijk neergestort vliegtuigje. De drie toeristen aan boord komen volgens Amerikaanse media uit Nederland, België en de Verenigde Staten. De piloot is een IJslander.

De Cessna C172 vertrok dinsdagochtend vanuit de hoofdstad Reykjavik voor een twee uur durende tocht in de omgeving van de zogeheten Golden Circle, een populaire route langs watervallen en andere bezienswaardigheden. Het laatste contact met het vliegtuig was ongeveer een uur later.

Het is niet duidelijk wat er precies met het vliegtuigje is gebeurd. De inzittenden hebben niets meer van zich laten horen. De vliegomstandigheden waren volgens de kustwacht goed. ‘We hebben geen noodsignaal of waarschuwing ontvangen’, aldus een woordvoerder.

Natuurgebied

IJslandse functionarissen zeiden dat het toestel mogelijk is neergestort in het Thingvellir National Park, ongeveer 50 kilometer ten oosten van Reykjavik. Het op een na grootste meer van IJsland ligt in dit natuurgebied.

Ook donderdag zochten honderden reddingswerkers naar de vier vermisten. Ook een vliegtoestel van de Deense luchtmacht droeg bij aan de zoekactie.