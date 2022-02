Ouders willen oplossing voor coronabewijs jongeren zonder booster

De organisatie voor ouders van kinderen in de schoolgaande leeftijd Ouders & Onderwijs vindt dat er een oplossing moet komen voor jongeren die straks mogelijk hun coronabewijs verliezen omdat ze geen boosterprik hebben. De club reageert daarmee op het advies van de Gezondheidsraad om niet alle jongeren van 12 tot en met 17 jaar een boostervaccinatie aan te bieden.

Volgens de raad voegt een boostervaccin voor jongeren namelijk niets toe aan de bescherming tegen het coronavirus. Zorgminister Ernst Kuipers moet nog beslissen of het advies van de raad wordt overgenomen.

Maar als hij inderdaad besluit dat een boosterprik voor jongeren niet nodig is, dan moeten de voorwaarden voor het coronatoegangsbewijs worden aangepast, stelt Ouders & Onderwijs. Vanaf volgende week dinsdag vervalt de geldigheid van het bewijs voor mensen die langer dan negen maanden geleden hun laatste vaccinatie kregen. Jongeren kregen hun coronavaccinatie vanaf de zomer, dus over enkele maanden zullen volgens de huidige regels de eersten van hen een boosterprik nodig hebben voor een groen vinkje in de CoronaCheck-app.

Medische reden

‘Dat klopt natuurlijk niet’, aldus een woordvoerster van Ouders & Onderwijs. ‘Het coronabewijs vervalt na negen maanden om een medische reden. Je moet dan drie prikken hebben, anders is het niet meer veilig. Terwijl de Gezondheidsraad zegt dat een boosterprik voor jongeren niet nodig is vanuit een medisch perspectief. Dus dan kun je die prik ook niet als voorwaarde stellen om de kroeg in te mogen.’

Wie niet op basis van haar of zijn vaccinatie een groen vinkje kan krijgen, kan wel een test laten afnemen om naar binnen te kunnen bij plekken waar een coronatoegangsbewijs vereist is. Ook kan diegene een geldig coronabewijs krijgen net na een doorlopen besmetting.

Reizen

Daarnaast wordt ook het reizen moeilijker zonder boosterprik. In de EU is een extra vaccinatie nu al nodig voor een geldige coronareispas. Ook daarover moet volgens Ouders & Onderwijs worden nagedacht. ‘Maar dat zal hoe dan ook een probleem blijven.’