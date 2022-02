Zelfdoding in gevangenis in Lelystad

Een gedetineerde heeft zich donderdagavond in de penitentiaire inrichting (PI) in Lelystad van het leven beroofd. Er zijn verschillende onderzoeken gestart om uit te zoeken wat er precies is gebeurd, zegt een woordvoerster van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).

Over de identiteit en de achtergrond van de gevangene is nog niets bekendgemaakt. Zowel de politie als een schouwarts en een onderzoekscommissie van de DJI doen onderzoek. Ook is de suïcide zoals gebruikelijk gemeld bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

‘Dit heeft een grote impact op de nabestaanden maar ook op de betrokken medewerkers en medegedetineerden van de PI’, stelt de woordvoerster over het voorval. ‘Naar hen gaat nu alle aandacht uit.’ Volgens de DJI is er ‘veel aandacht’ in de gevangenissen om signalen op te vangen dat iemand mogelijk denkt aan zelfdoding. ‘Telkens weer wordt geprobeerd zo goed mogelijk risico’s in te schatten. Helaas gebeurt het soms toch.’

Volgens cijfers van het ministerie van Justitie en Veiligheid waren er vorig jaar tot en met november twaalf zelfdodingen in de Nederlandse gevangenissen te betreuren. In 2020 ging het om even veel gevallen binnen het gevangeniswezen.