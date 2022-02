Als het nodig is gaat LCPS ook kinderen zonder corona verplaatsen

Het LCPS is bijna twee jaar geleden, in de eerste golf van de coronacrisis, opgezet om te helpen bij het verplaatsen van opgenomen coronapatiënten naar andere regio’s.

De kinderafdelingen kunnen het bijvoorbeeld heel druk krijgen door het RS-virus. Als het zo ver komt en ouders goedkeuring geven, regelt het LCPS de hele verplaatsing van vertrek tot aankomst.

Het LCPS werkt samen met de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde. De voorzitter daarvan, Károly Illy, zegt vrijdag in een verklaring: ‘Voor zieke kinderen en hun ouders is dit heel goed nieuws. Weten dat je de zorg krijgt die je nodig hebt óók als het druk is in het ziekenhuis, is een hele geruststelling.’