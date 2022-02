Acteur Manuel Broekman vrijgesproken van aanranding

De rechtbank in Amsterdam heeft Manuel Broekman vrijgesproken van aanranding. Het Openbaar Ministerie had een werkstraf van 240 uur, een voorwaardelijke celstraf van twee maanden en een schadevergoeding van 2000 euro geëist.

Een vrouw zei in 2020 door de 35-jarige acteur te zijn aangerand. Broekman, bekend van films als Hartenstraat en Feuten, zou haar bij de borsten en in het kruis hebben gegrepen toen hij te gast was in het café waar zij aan het werk was. Dat zou zijn gebeurd toen ze met elkaar op de foto gingen.

Volgens de rechter is de verklaring van de vrouw onvoldoende bewijs. De enige getuige die is gehoord, de eigenaar van het café, heeft de aanranding naar eigen zeggen niet gezien. De aanklaagster krijgt geen schadevergoeding en heeft twee weken de tijd om in hoger beroep te gaan.

De acteur ontkent dat hij de vrouw heeft aangerand. ‘De beschuldiging is erg hard aangekomen. Ik ben erg geschrokken’, zei hij in een geschreven verklaring die zijn advocaat Simeon Burmeister twee weken geleden namens hem voorlas in de rechtbank.