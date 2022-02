FNV wil overheid dwingen te handhaven tegen schijnzelfstandigheid

FNV wil de overheid dwingen om te gaan handhaven op de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA). De vakbond dreigt in een brief aan minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en staatssecretaris Marnix van Rij van Financiën met een rechtsgang. De DBA werd in 2016 ingevoerd om schijnzelfstandigheid tegen te gaan.