Regenboogbergen met allerlei kleuren in Peru

In het Andesgebergte zijn veel hoge bergen: een berg die Ausangate heet is zelfs 6.384 meter hoog. Wit van de sneeuw torent de Ausangate boven de andere bergen uit. Een paar andere bergen in zijn buurt zijn ook heel bijzonder: regenboogbergen. Ze zijn niet het allerhoogst, maar hebben hele mooie kleuren, die in strepen op de berg te zien zijn. Dat komt door stoffen die daar in de grond zitten. In deze bergen zitten mineralen, soms met lastige namen, die allemaal een eigen kleur hebben. Geel van zwavel bijvoorbeeld. Rose van rode klei. Wit van silica, zandsteen en mergel. Rood van ijzer. Groen van fylliet. Bruin van magnesium. Omdat die stoffen in laagjes verdeeld zitten in de berg, zie je die laagjes ook terug aan de buitenkant.

