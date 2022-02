Luchtverkeersleiding op Limburgs vliegveld getroffen door corona

Door besmettingen met corona is er krapte ontstaan bij het inroosteren van luchtverkeersleiders op het Limburgse vliegveld. LVNL ziet naar eigen zeggen een toenemend aantal ziekmeldingen onder luchtverkeersleiders en collega’s van hen die in quarantaine zitten. ‘Daarnaast hebben minder luchtverkeersleiders de opleiding kunnen afronden door de impact van COVID’, aldus LVNL.

Als gevolg daarvan onderbreekt LVNL de dienstverlening op de luchthaven op zaterdag en zondag van 06.00 tot 07.00 uur, 10.00 tot 11.00 uur en 13.30 tot 15.30 uur. Dat zijn momenten met de minste impact.

‘We hebben enorm gepuzzeld met het rooster, maar dit was de enige oplossing voor dit weekend’, zegt Maikel van Leeuwen, luchtverkeersleider en stationsmanager MAA bij LVNL. ‘Door de aanpassing in de dienstverlening kunnen we een veilige afhandeling van het vliegverkeer garanderen. We verwachten een tijdelijke maatregel als deze de komende tijd vaker te moeten nemen, als gevolg van Covid.’