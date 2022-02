Shell koploper in afwachtende AEX-index

Shell was vrijdag koploper in een afwachtende AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam. Het concern profiteerde van de verder stijgende olieprijzen en positieve beleggingsadviezen. Navigatiedienstverlener TomTom werd juist hard afgestraft op Beursplein 5 vanwege tegenvallende resultaten. Verder zijn beleggers vooral in afwachting van het belangrijke Amerikaanse banenrapport dat later op de dag naar buiten komt.

De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt spelen een belangrijke rol in het rentebeleid van de Federal Reserve, de koepel van centrale banken in de Verenigde Staten. Mogelijk heeft de verspreiding van de omikronvariant van het coronavirus vorige maand voor tegenwind op de arbeidsmarkt in ‘s werelds grootste economie gezorgd, waardoor de banengroei minder sterk was dan in december.

De AEX noteerde rond het middaguur een min van 0,2 procent op 747,05 punten, waarmee een koerswinst van eerder op de dag werd prijsgegeven. De MidKap verloor 1,1 procent tot 1061,70 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt leverden tot 1,2 procent in, Londen won juist 0,2 procent.

Positieve adviezen

Shell ging ruim 3 procent vooruit in de AEX, geholpen door positieve adviezen van TD Securities en RBC Capital. De prijs van een vat Amerikaanse olie won 1,5 procent tot 91,60 dollar en Brentolie werd 1,4 procent duurder op 92,38 dollar per vat. Dat is het hoogste niveau sinds 2014. In Londen klom het Britse BP 0,6 procent en het Franse TotalEnergies kreeg er 2,2 procent bij in Parijs.

Ook betalingsverwerker Adyen had een goede dag met een plus van 2,2 procent, na het verlies van bijna 9 procent op donderdag. KBC Securities kwam met een koopadvies voor Adyen, terwijl DeGroof Petercam zijn advies voor het aandeel verhoogde. Winkelvastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield was de grootste verliezer bij de hoofdfondsen met een min van 3,2 procent.

TomTom

Bij de kleinere bedrijven op het Damrak kelderde TomTom 16 procent. Het navigatiebedrijf heeft afgelopen jaar last gehad van het feit dat er minder auto’s werden verkocht. De omzet viel lager uit dan in 2020 en TomTom was opnieuw verlieslijdend.

In Parijs ging farmaceut Sanofi 0,3 procent omlaag na cijfers. De Deense bierbrouwer Carlsberg won 0,5 procent in Kopenhagen na een cijferbericht.

De euro was 1,1446 dollar waard, tegen 1,1432 dollar bij het Europese slot op donderdag.