Opnieuw minder treinen op HSL door uitval personeel

De NS laat omdat veel treinpersoneel ziek thuisblijft of in quarantaine zit vanwege een coronabesmetting ook dit weekend minder treinen rijden op de hogesnelheidslijn tussen Amsterdam en Rotterdam. Per uur rijden er drie in plaats van vijf snelle Intercity’s, meldt een woordvoerder. Ook afgelopen weekend reden op verschillende plaatsen in het land minder treinen door problemen met het rooster.