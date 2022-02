Reddingsoperatie Marokkaanse kleuter nadert doel

Reddingswerkers die zich in het noorden van Marokko een weg graven naar een kleuter die in een smalle diepe put gevallen is, naderen volgens plaatselijke media hun doel. De put zelf is te smal voor een reddingsoperatie en daarom is ernaast een enorm gat van 28 meter diep gegraven. De reddingswerkers willen vrijdag een horizontale gang naar de put graven. Het is inmiddels de vierde dag van de reddingsoperatie bij het plaatsje Tamorot, 200 kilometer ten noordoosten van Rabat.