Nieuwe noodopvanglocaties in Kampen en Amsterdam-Zuidoost

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) opent binnenkort twee nieuwe locaties voor de noodopvang van asielzoekers. In Amsterdam-Zuidoost kunnen honderd alleenstaande jongeren van 15 tot 18 jaar voorlopig terecht in gebouw De Koppeling aan de Tafelbergweg. In Kampen wordt een leegstaand bedrijfsgebouw aan de Industrieweg geschikt gemaakt voor de huisvesting van maximaal 110 asielzoekers.

Kampen heeft de nodige voorwaarden gesteld aan het openen van een noodopvang. Het COA heeft volgens de gemeente beloofd dat er geen asielzoekers met een hoog risico op overlast worden geplaatst. Als iemand toch overlast veroorzaakt wordt diegene overgeplaatst. Het COA zal er ook voor zorgen dat er een ‘evenwichtige’ groep asielzoekers aan de Industrieweg gaat wonen. De bewoners moeten voor hun voorzieningen zoals dagbesteding en medische zorg gebruikmaken van het asielzoekerscentrum in Dronten. De eerste tijdelijke bewoners arriveren over vier tot zes weken in Kampen, denkt het COA.

In Amsterdam-Zuidoost arriveren de eerste alleenstaande jongeren al deze week. Zij doorlopen tijdens hun verblijf in de noodopvang meteen ook de asielprocedure, waaronder de gesprekken met de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De noodopvang in De Koppeling blijft tot september open.