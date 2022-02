Minister: miljard compensatie leenstelsel stap in goede richting

De compensatie van een miljard euro voor studenten die onder het leenstelsel vielen is ‘een stap in de goede richting’, aldus minister Robbert Dijkgraaf (Onderwijs). Maar studentenbonden vinden het bedrag onvoldoende en gaan zaterdag in Amsterdam protesteren voor meer vergoeding.

De bewindsman zegt de frustratie en zorgen van de studenten heel goed te begrijpen, maar er is volgens hem meer aan de hand. Ook zaken als stress door de pandemie en de moeilijke huizenmarkt spelen mee, denkt hij.

Dijkgraaf wil ‘echt in gesprek’ met de studenten en heeft ze daarom uitgenodigd voor een gesprek volgende week. Hij wil dan ook horen over de andere zorgen die studenten hebben. Over die andere zorgen wil hij dan weer in gesprek gaan met het kabinet, zei hij vrijdag.

Het nieuwe kabinet heeft afgesproken om het leenstelsel af te schaffen en de gedupeerde studenten te compenseren. De jongerenorganisaties van de vier regeringspartijen lieten deze week nog weten de compensatie ook onvoldoende te vinden. Een onlinepetitie van Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en FNV Young & United waarin meer compensatie wordt geëist is inmiddels 80.000 keer ondertekend.