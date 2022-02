Spoedklusservice moet malafide klusjesbedrijven weren

Volgens de partijen hebben ruim 800.000 Nederlanders vanaf deze maand de beschikking over de eerste hulp bij schade. De noodkluslijn werkt met een netwerk van 1750 herstelspecialisten en heeft een landelijke meldkamer. Het initiatief moet consumenten beschermen tegen bijvoorbeeld onbetrouwbare slotenmakers, elektriciens, loodgieters, rioolontstoppers en ongediertebestrijders.

Volgens de Fraudehelpdesk komen er nog altijd veel meldingen over onbetrouwbare bedrijven binnen. Brancheorganisatie Nederlands Sleutel- en Slotenmakersgilde (NSSG) heeft zelfs een speciaal meldpunt om malafide slotenmakers te rapporteren.

De Spoedklusservice is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. Als het om een noodsituatie gaat is de specialist er binnen twee uur. Hinderlijke problemen worden binnen vijf dagen opgelost en kleine spoedklusjes waar minder haast bij is binnen tien dagen. De Nationale Spoedklusservice is in eerste instantie beschikbaar voor de leden van VEH. Niet-leden kunnen ook contact opnemen met de spoedklusservice, en sluiten op dat moment een lidmaatschap van de VEH af. De schades die via de noodkluslijn worden gemeld worden volgens MainPlus tegen reële en vooraf bepaalde tarieven hersteld.