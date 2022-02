China en Rusland roepen samen op tot stop op uitbreiding NAVO

China en Rusland hebben zich in een gezamenlijke verklaring uitgesproken tegen uitbreiding van de NAVO. President Vladimir Poetin is in Beijing en heeft daar kort voor de opening van de Olympische Spelen met zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping gesproken.

China en Rusland steunen elkaar tegen wat zij zien als westerse militaire dreigingen, met name een eventuele uitbreiding van de NAVO met Oekraïne en de nieuwe militaire alliantie in het Stille Oceaan-gebied. Die heet AUKUS en is jarenlang in het geheim voorbereid en in september bekendgemaakt door Australië, Groot-Brittannië en de VS. De alliantie vloeit voort uit vrees voor Chinese expansie in het Verre Oosten en Oceanië.

Poetin en Xi spreken echter over ‘negatieve Amerikaanse invloeden’. Beijing en Moskou willen samen optrekken om ‘inmenging en bemoeienissen van buitenlandse krachten’ tegen te gaan. Ze dringen er bij de Verenigde Staten op aan geen raketten meer voor de korte of middellange afstand neer te zetten in Oost-Europa of de Stille Oceaan-regio. Ze willen ook dat de VS echt werk gaan maken van de ontmanteling van voorraden massavernietigingswapens.

Poetin heeft de steun van Xi gekregen waar hij voor de reis naar Beijing op hoopte. Hij deed zijn gastheer een plezier door te beklemtonen dat Rusland Taiwan nooit als onafhankelijk land zal erkennen en altijd als onderdeel van China blijft zien. Taiwan is feitelijk onafhankelijk, wat Chinese leiders een doorn in het oog is.