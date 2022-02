Veiligheidsberaad slaat vergadering een weekje over

De 25 burgemeesters die samen het Veiligheidsberaad vormen, komen maandag niet zoals gebruikelijk bijeen. De voorzitters van de veiligheidsregio’s hebben sinds het uitbreken van de coronacrisis vrijwel elke maandag digitaal of in het Provinciehuis in Utrecht vergaderd, maar slaan ditmaal over omdat er geen nieuwe bespreekpunten zijn.

Op maandag 14 februari moet er een besluit vallen over coronamaatregelen die gaan gelden met carnaval. Justitieminister Dilan Yesilgöz is bij die vergadering. Zij zei eerder al dat carnaval anders zal zijn dan de mensen gewend zijn. Met name het 1,5 meter afstand houden is een lastige kwestie volgens Yesilgöz en de burgemeesters.

De burgemeesters van carnavalsgebieden overleggen deze weken met ondernemers en carnavalsverenigingen over het feest. Ze willen in elk geval voorkomen dat alle carnavalvierders naar de stad gaan waar het meeste is toegestaan. Het kabinet moet daarom een landelijk besluit over carnaval nemen, vindt het Veiligheidsberaad.