Bloomberg: biedingen op oliebezittingen Shell in Nigeria

Shell heeft in Nigeria van verschillende partijen biedingen ontvangen voor oliebezittingen die het bedrijf wil verkopen. Dat zeggen bronnen tegen persbureau Bloomberg. Shell is bezig met een vertrek van het vasteland van Nigeria, vooral vanwege alle problemen met vervuiling door lekkages en oliediefstal en kostbare rechtszaken over milieuschade en mensenrechtenschendingen in het grootste olieproducerende land van Afrika.