21 partijen en 495 kandidaten voor gemeenteraad Den Haag

In Den Haag doen 21 partijen mee aan de komende gemeenteraadsverkiezingen. Zij hebben in totaal 495 kandidaten op hun lijsten staan. ‘Dat wordt een stembiljet van 1 meter bij 70 centimeter. Dat wordt voor de liefhebbers genieten en voor de tellers een hele opgave’, zei burgemeester Jan van Zanen na het vaststellen van de lijsten.

Bij de vorige gemeenteraadverkiezingen stonden twintig partijen met in totaal 546 kandidaten op het Haagse stembiljet.

Twaalf deelnemende partijen zitten nu ook in de gemeenteraad. Verder zijn er negen partijen die momenteel niet in de raad vertegenwoordigd zijn. Een daarvan is Forum voor Democratie. Lijsttrekker is Kamerlid Gideon van Meijeren. Ook DENK doet mee. Lijsttrekker is Nur Icar, die nu fractievertegenwoordiger bij de Islam Democraten is. Lijstduwer is Farid Azarkan, fractievoorzitter van de partij in de Tweede Kamer.

Lijstduwers

Lijst 1 is de lokale partij Hart voor Den Haag/Groep de Mos. Die kreeg vier jaar geleden de meeste stemmen. Lijstduwers van die partij zijn onder anderen darter Raymond van Barneveld, voetballer Lex Immers en artiest Clyde Narain, alias DJ Chuckie. Bij het Haagse CDA is ADO-coryfee Lex Schoenmaker lijstduwer.

De aanmelding van Erwin Lensink werd afgewezen, onder meer omdat hij niet genoeg geldige ondersteuningsverklaringen had gekregen. Lensink gooide in 2010 een glazen waxinelichthouder naar de Gouden Koets tijdens Prinsjesdag in Den Haag. Hij kreeg daarvoor vijf maanden gevangenisstraf.