Minister: koopkrachtmaatregelen voor dit jaar ‘best moeilijk’

Het kabinet wil voorkomen dat huishoudens stukken minder te besteden hebben door de hoge prijzen. Maar koopkrachtreparatie dit jaar al behalen ‘is natuurlijk best moeilijk’, waarschuwt minister Karien van Gennip van Sociale Zaken. Belastingregels aanpassen om bijvoorbeeld mensen met een kleine portemonnee een voordeeltje te gunnen, kan pas op zijn vroegst per 1 januari volgend jaar.

Het kabinet wil de koopkracht verbeteren in de aanloop naar de voorjaarsnota, waarin het kabinet aanpassingen aan de begroting presenteert. Deze nota wordt eind mei gepubliceerd, en zal behoorlijk wat aanpassingen van het nieuwe kabinet bevatten. Door de hoge prijzen is de verwachting dat veel groepen erop achteruitgaan en dus juist minder te besteden hebben, terwijl de afspraken in het coalitieakkoord juist moesten leiden tot een plusje voor iedereen.

‘Daar is wel echt wat aan de hand met de inflatie’, erkent Van Gennip. In januari steeg de inflatie naar 7,6 procent volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Over een maand komt er meer duidelijkheid over de koopkrachtcijfers, benadrukt de bewindsvrouw. ‘Dan gaan we kijken waar we precies staan.’ Ja, de prijzen stijgen hard, maar ‘er zijn misschien ook wel dingen die meevallen’, aldus Van Gennip. Zo hoopt ze op een behoorlijke stijging van de cao-lonen.

Groot punt van zorg

Dat het kabinet fiscale regels niet meer voor dit jaar kan aanpassen, neemt niet weg dat er specifieke compensatiemaatregelen zijn te treffen. Het kabinet deed dat bijvoorbeeld eind vorig jaar toen de gasprijzen enorm hard stegen. Daarvoor werd ruim 3 miljard euro opzijgezet. Op specifieke regelingen wil Van Gennip nog niet vooruitlopen. ‘We komen er echt op terug’, belooft de minister. Eerder waarschuwde premier Mark Rutte ook al dat de mogelijkheden om de koopkracht te repareren beperkt zijn.

Minister van Financiën Sigrid Kaag noemt de stijgende prijzen een ‘groot punt van zorg’ voor het kabinet én voor veel huishoudens. Dat veel producten en diensten duurder worden, komt ‘zeker bij mensen die het nu al moeilijk hebben om rond te komen’ hard aan. ‘Het is heel beangstigend als je niet weet of je de rekening aan het einde van de maand kan betalen’, zegt de bewindsvrouw. Het doel van het kabinet is om ‘vooral kwetsbare mensen te beschermen’, zegt ze.

Minister Carola Schouten (Armoedebeleid) benadrukt dat het kabinet bijvoorbeeld al van plan was de aanpak van problematische schulden ‘verder te intensiveren’.