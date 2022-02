Weer alarm bij Duitse school

De politie heeft in een plaats aan de rand van Keulen een school en de omgeving afgezet. Talrijke agenten zijn er in speciale beschermende kleding op onderzoek uit. Het publiek wordt verzocht weg te blijven uit de omgeving van de Heinrich Böllschool in Chorweiler.

Eerder deze week waren er in Duitsland in meerdere scholen doorzoekingen en afsluitingen nadat alarm was geslagen. Dat ging onder meer om bommeldingen of een waargenomen gewapende man bij een school. In de deelstaat Noordrijn-Westfalen waren er in de nacht van donderdag op vrijdag meerdere bommeldingen gericht tegen een gerechtsgebouw in Aken en twee politiebureaus. Onderzoek naar eventuele bommen leverde niets op.