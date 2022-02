Nederlandse datingapps moeten Apple tarief van 27 procent betalen

Apple gaat Nederlandse datingapps die gebruikmaken van betalingsmethoden van derden een tarief van 27 procent in rekening brengen. Dat is iets minder dan de maximale 30 procent die Apple normaal gesproken vraagt. De beslissing volgt op een uitspraak van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De Nederlandse toezichthouder eiste dat Apple meerdere betalingsmethoden toelaat voor datingapps.

De ACM had vorig jaar al bepaald dat Apple datingapps ook de mogelijkheid moest bieden om andere betalingssystemen dan alleen dat van Apple te gebruiken. Het Amerikaanse bedrijf kreeg daarvoor een deadline opgelegd die in januari afliep. Apple stelde toen de regels aan te passen en daarmee aan de eisen van de ACM te hebben voldaan, ook al ging het techconcern in beroep tegen de uitspraak.

De ACM bepaalde echter dat de wijzigingen niet afdoende waren en legde de maker van de iPhone een boete op van 5 miljoen euro per week dat het bedrijf zich niet aan de regels houdt, met een maximum van 50 miljoen euro. Dat lijkt voor het grote techconcern niet veel geld. Het bedrijf boekte in het laatste kwartaal van vorig jaar haast 29 miljard euro winst.

Apple ligt al langer en in meerdere landen onder vuur om zijn beleid rondom de App Store. Daarbij gaat het vooral om de commissie die het bedrijf verlangt van tussen de 15 en 30 procent en de eis dat het betalingssysteem van Apple wordt gebruikt. De uitspraak van de ACM ging alleen over datingapps, omdat die hadden geklaagd.