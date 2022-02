MediaMarkt betrekt oud V&D en Hudson’s Bay-pand in Den Haag

Elektronicaketen MediaMarkt heeft een huurovereenkomst gesloten voor de huur van het voormalige V&D en Hudson’s Bay-pand in het centrum van Den Haag. Volgens verhuurder CBRE Investment Management gaat het om een langjarige huurovereenkomst.

Het pand aan de Grote Marktstraat in het hartje van de stad stond sinds het vertrek van Hudson’s Bay uit Nederland zo’n twee jaar leeg. MediaMarkt heeft een huurovereenkomst gesloten voor de begane grond en de eerste verdieping. Daarbij gaat het om 3700 vierkante meter vloeroppervlak. MediaMarkt zit nu nog iets verderop in dezelfde straat.

MediaMarkt is naar eigen zeggen marktleider op het gebied van consumentenelektronica. De keten telt in Nederland momenteel 49 vestigingen. In Europa gaat het om circa duizend winkels.