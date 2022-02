Duitse fabrieken krijgen meer bestellingen binnen dan voorzien

De bestellingen bij Duitse fabrieken zijn in december sterker toegenomen dan waar kenners rekening mee hielden. Dat kwam vooral door een aantrekkende binnenlandse vraag naar producten van Duitse makelij. De cijfers betekenen een lichtpuntje voor de Duitse economie die vanwege de aanhoudende coronapandemie weer in een recessie dreigt te belanden.

De fabrieksorders namen in de laatste maand van het jaar met 2,8 procent toe. Daarmee steeg de vraag in de grootste economie van Europa sterker dan de hoogste raming van tientallen door persbureau Bloomberg ondervraagde economen.

Eerder werd bekend dat de productie van de Duitse industrie in het slotkwartaal van 2021 met 0,7 procent kromp. Consumenten waren voorzichtig met het doen van uitgaven als gevolg van de omikronvariant van het coronavirus. Daarnaast worstelen fabrieken met tekorten aan onderdelen en problemen in de toeleveringsketens. De problemen in de industrie lijken evenwel wat minder te worden, wat mogelijk goed nieuws betekent voor de loop van 2022.

Verder blijven de aanhoudend hoge prijzen de producenten in de weg zitten. De inflatie daalt namelijk niet zo snel als verwacht. De hogere kosten die bedrijven moeten maken, worden ook weer doorberekend aan klanten. Dan kan ertoe leiden dat de prijzen langere tijd hoog zullen blijven.