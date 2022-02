Laatste deel over Porseleinen Huwelijk koningspaar best bekeken

Het laatste deel van de vierdelige NPO-documentaire Het Porseleinen Huwelijk, waarin werd teruggeblikt op het huwelijk van Willem-Alexander en Máxima in 2002, werd beter bekeken dan de vorige drie afleveringen. Dat is af te leiden uit cijfers van de Stichting Kijkonderzoek.

De finale van de documentaireserie trok donderdagavond 472.000 kijkers. De avond daarvoor was het aantal kijkers 357.000. De andere twee afleveringen schommelden daartussenin. In de serie werd de aanloop naar de koninklijke bruiloft gereconstrueerd aan de hand van tientallen vertrouwelijke gesprekken, archiefmateriaal en interviews met direct betrokkenen.

Daarnaast werden niet eerder gepubliceerde vertrouwelijke en geheime documenten getoond die een inkijk geven in wat er zich achter de schermen afspeelde tijdens de geheime missies in New York en São Paulo, de besprekingen in het Catshuis, Paleis Noordeinde en het Torentje.

Het programma trok trouwens donderdag niet genoeg kijkers voor een plekje in de top 25 van best bekeken uitzendingen van de avond. Het NOS Journaal van 20 uur stond, zoals wel vaker, bovenaan met ruim 2 miljoen kijkers.