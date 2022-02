Nike klaagt StockX aan vanwege verkoop ‘virtuele schoenen’

Nike beweert dat de NFT’s van StockX inbreuk maken op zijn handelsmerken en ze consumenten in verwarring brengen. Het sportmerk verklaarde dat StockX vorige maand begon met het verkopen van deze ongeautoriseerde NFT’s van zijn sneakers, waarbij aan kopers werd verteld dat ze deze ‘tokens’ in de toekomst zouden kunnen inwisselen voor fysieke versies van de schoenen.

Volgens de aanklacht heeft StockX meer dan 500 NFT’s van het Nike-merk verkocht. Het sportmerk eist een niet nader gespecificeerde schadevergoeding van het winkelplatform en wil dat de verkoop van de NFT’s direct wordt gestaakt. Het concern wil later deze maand zelf een aantal virtuele producten uitbrengen in samenwerking met de digitale kunststudio RTFKT, die het in december heeft overgenomen.

Blockchain-technologie

Digitale certificaten als NFT’s zijn enorm populair geworden en kunnen flinke bedragen opleveren. De NFT van de eerste tweet van Twitter-oprichter Jack Dorsey leverde op een veiling 2,9 miljoen dollar op en de eerste broncode voor het World Wide Web van Tim Berners-Lee werd verkocht voor 5,4 miljoen dollar. De koper van de code, die is beveiligd door blockchain-technologie, wordt aantoonbaar de digitale eigenaar van het item.

Het aantal rechtszaken over NFT’s neemt ook toe. Miramax spande in november een rechtszaak aan tegen regisseur Quentin Tarantino vanwege zijn plan om een NFT van zijn film Pulp Fiction, die hij regisseerde en de studio verspreidde, te veilen. In januari klaagde Hermès kunstenaar Mason Rothschild aan vanwege de verkoop van NFT’s van de Birkin-tassen van het Franse modebedrijf.