Beurshandel in teken van belangrijk banenrapport VS

De aandelenbeurzen in Europa lijken vrijdag hoger te beginnen, na de stevige verliezen een dag eerder en de koersdalingen op Wall Street. De aandacht van beleggers gaat vooral uit naar het Amerikaanse banenrapport dat later op de dag wordt gepubliceerd. De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt spelen een belangrijke rol in het rentebeleid van de Federal Reserve, de koepel van centrale banken in de Verenigde Staten.

Economen verwachten in doorsnee dat er in januari ongeveer 150.000 arbeidsplaatsen bij zijn gekomen in de VS. Dat zou een minder sterke banengroei zijn dan in december. Mogelijk heeft de verspreiding van de omikronvariant van het coronavirus voor tegenwind op de arbeidsmarkt in ‘s werelds grootste economie gezorgd.

De hoofdgraadmeters in Europa sloten donderdag flink in het rood, na opmerkingen van president Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank (ECB) dat een renteverhoging dit jaar niet uitgesloten is. Eerder gaf Lagarde te kennen in 2022 geen renteverhoging te verwachten, maar nu zit ze in een lastige situatie door de sterk opgelopen inflatie. De AEX-index in Amsterdam zakte 2,2 procent tot 748,81 punten. De MidKap ging 0,9 procent omlaag. Londen, Frankfurt en Parijs verloren tot 1,6 procent.

Koersduikeling

In New York waren ook rode koersenborden te zien, met vooral zware minnen voor de techgraadmeter Nasdaq door een enorme koersduikeling van Facebook-moeder Meta vanwege tegenvallende kwartaalcijfers. Nabeurs kwam webwinkel Amazon wel met zeer sterke cijfers naar buiten.

Op het Damrak kan navigatiedienstverlener TomTom op aandacht rekenen na publicatie van resultaten. In Parijs kwam farmaceut Sanofi met een cijferbericht.

Advies

Het aandeel Shell kan mogelijk bewegen op een koopadvies van TD Securities. Ook RBC Capital kwam met een positief beleggingsadvies voor het olie- en gasconcern dat donderdag sterke cijfers meldde.

Bovendien zijn de olieprijzen verder aan het stijgen, nadat die donderdag al tot boven de 90 dollar per vat klommen. De prijs van een vat Amerikaanse olie won 0,5 procent tot 90,75 dollar en Brentolie werd 0,4 procent duurder op 91,43 dollar per vat. Dat is het hoogste niveau sinds 2014.

De euro noteerde op 1,1456 dollar. Bij het slot van de Europese handel op donderdag was de euro 1,1432 dollar waard.