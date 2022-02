Franse president Macron bezoekt Rusland en Oekraïne komende week

De Franse president Emmanuel Macron bezoekt maandag Rusland en dinsdag Oekraïne in pogingen de spanningen tussen het Kremlin en het Westen over Oekraïne te verminderen. Het Westen beschuldigt Rusland ervan met een invasie in Oekraïne te dreigen. En Moskou stelt dat de westerse mogendheden de spanningen opdrijven en de redelijke Russische zorgen over de eigen veiligheid niet serieus wensen te nemen.

Leiders van een reeks westerse landen hebben met Moskou en Kiev getelefoneerd of gaan op pad om de crisis te beweren. Premier Mark Rutte was bijvoorbeeld deze week net als de Britse en Poolse premiers in Kiev.