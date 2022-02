Beurs Hongkong fors omhoog na viering Chinese nieuwjaar

De aandelenbeurzen in Azië gingen vrijdag omhoog. Beleggers in Hongkong keerden terug van de viering van het Chinese nieuwjaar en waren positief gestemd, ondanks de stevige koersdalingen op Wall Street. Onder meer de financiële fondsen gingen vooruit in Hongkong. Ook in Tokio eindigde de handel in het groen, in aanloop naar het belangrijke banenrapport uit de Verenigde Staten dat later op de dag wordt gepubliceerd.

De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds een plus van 3,3 procent. De markt in Hongkong was eerder deze week nog dicht vanwege het Chinese nieuwjaar. De beurzen op het Chinese vasteland en in Taiwan bleven nog wel gesloten. De Japanse Nikkei klom 0,7 procent. In de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul ging de Kospi 1,5 procent omhoog en de Australische All Ordinaries in Sydney won 0,6 procent.

De Britse banken HSBC en Standard Chartered kregen er tot bijna 5 procent aan waarde bij in Hongkong, geholpen door de renteverhoging door de Bank of England. Webwinkel Alibaba klom ruim 5 procent, door de zeer sterke kwartaalresultaten die de Amerikaanse branchegenoot Amazon naar buiten bracht. In de handel nabeurs op Wall Street steeg het aandeel Amazon sterk.

In Tokio was Nintendo een stijger met een plus van 3,6 procent. Het computerspelletjesbedrijf verhoogde zijn winstverwachting, ondanks een zwakkere verkoop van de Switch-consoles vanwege aanhoudende chiptekorten. Technologieconcern Toshiba daalde 0,6 procent, na de aankondiging een nieuwe chipfabriek in Japan te gaan bouwen.