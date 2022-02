Organisaties maken bezwaar tegen groen label voor biomassa

‘Bossen wereldwijd worden vernietigd voor houtpellets die worden geïmporteerd naar Nederland en de EU’, stelt Fenna Swart van het Comité Schone Lucht. ‘Door bosverbranding voor energie opnieuw als ‘duurzame’ activiteit op te nemen, heeft de Europese Commissie de geloofwaardigheid verloren.’

Samen met andere groene organisaties uit onder meer Duitsland, Zweden, Portugal, Estland en Polen heeft het comité een bezwaarschrift ingediend tegen de zogeheten taxonomie van de Europese Unie waarin biomassa als ‘groen’ geldt. Die taxonomie is een soort duurzame investeringsgids voor de financiële sector en kan de komende jaren veel invloed hebben op de investeringen van bijvoorbeeld pensioenfondsen.

Klimaatdoelen

Op het woensdag gepresenteerde voorstel uit Brussel is veel kritiek. Los van de bezwaren tegen biomassa leidt het besluit om aardgas en kernenergie de komende jaren nog van een groen label te voorzien tot beroering. Het dagelijks bestuur van de EU erkent wel dat die energiebronnen niet per se groen zijn, maar de energiebronnen zijn volgens de commissie nodig om de klimaatdoelen te bereiken.

Over de duurzaamheid van biomassa is al jaren veel discussie. Voorstanders wijzen erop dat biomassa een hernieuwbare energiebron is: zolang bossen in hetzelfde tempo worden aangeplant als gekapt, wordt net zoveel CO2 opgenomen door bomen als de lucht ingaat bij de verbranding van het hout. Tegenstanders wijzen er onder meer op dat het jaren duurt voordat een boom die nu wordt geplant groot genoeg is om serieuze hoeveelheden CO2 op te nemen. Ook zijn er twijfels over het beheer van bossen. De verbranding van biomassa leidt bovendien tot luchtvervuiling.