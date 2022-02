Rotterdamse brug wereldnieuws om megajacht Bezos

De Rotterdamse Koningshavenbrug is wereldnieuws geworden nu een deel van de monumentale brug tijdelijk moet worden weggehaald om een megajacht van voormalig Amazonbaas Jeff Bezos doorvaart te verlenen. Berichtgeving over De Hef, zoals de 95 jaar oude brug ook wel genoemd wordt, verscheen de afgelopen dagen onder meer in The New York Times, The Guardian en de Franse krant Le Parisien. Ook in de Italiaanse, Spaanse, Duitse en Nieuw-Zeelandse pers is er aandacht voor.

The New York Times schrijft dat Rotterdam overweegt de historische brug tijdelijk te ontmantelen als de scheepsbouwer ervoor betaalt. De Amerikaanse krant refereert aan het feit dat er in de jaren negentig grote protesten uitbraken toen de gemeente overwoog de brug, die toen al niet meer in gebruik was, af te breken. The Washington Post schrijft over het ‘industriële erfgoed’ dat in Rotterdam, de ‘maritieme hoofdstad van Europa’, afgebroken moet worden vanwege het megajacht.

Donderdagavond werd duidelijk dat er bij de gemeente Rotterdam nog geen vergunning is aangevraagd om het middenstuk van de ophaalbrug tijdelijk weg te halen. Dat ergens zou komende zomer moeten gebeuren om het enorme schip van Bezos, de op een na rijkste man ter wereld, te laten passeren. Met een maximale doorvaarthoogte van ruim 46 meter is De Hef niet hoog genoeg voor het megajacht.

Woelige levensloop

Le Parisien heeft aandacht voor de rol van burgemeester Ahmed Aboutaleb, die de ‘economische belangen’ benadrukte in een reactie op kritiek. Het Duitse tijdschrift Der Spiegel meldt dat De Hef het eerste bouwwerk in Rotterdam was dat werd herbouwd na het Duitse bombardement tijdens de Tweede Wereldoorlog. De BBC meldt dat het Rotterdamse gemeentebestuur in 2017 na een restauratie beloofde de brug nooit meer af te breken.

El País schrijft dat een Nederlandse ‘historische brug plaats moet maken voor een gigantisch jacht’. De Spaanse krant noemt het een ‘controversieel besluit’. Het Italiaanse Corriere della Sera schrijft dat ‘een superjacht meer waard kan zijn dan een historische brug’ en de Belgische krant De Standaard meldt dat de brug, die ‘een woelige levensloop kent’, plaats moet maken voor het schip.

Ook aan de andere kant van de wereld is er aandacht voor de Nederlandse brug, met berichtgeving van onder meer Radio New Zealand en de Australische nieuwssite News.com.au.