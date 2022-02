Replica van schedel van Rembrandts olifant Hansken naar NFI

Het Rembrandthuis in Amsterdam leende de echte schedel van Hansken vorig jaar van een natuurhistorisch museum in Florence, voor een tentoonstelling over het fameuze dier. Daar staat haar skelet al eeuwen en om dat niet een tijd zonder kop te laten zitten, liet het Rembrandthuis een replica van de schedel maken.

De echte schedel is nu weer terug in Italië en het Rembrandthuis zocht een passende bestemming voor de replica. ‘Vanwege de connectie met Hansken benaderden wij het NFI en zij waren gelukkig direct enthousiast’, vertelt Hester Huitema van Museum Het Rembrandthuis.

Imposant

Harm van Beek, digitaal onderzoeker bij het NFI en een van de grondleggers van het data-analyseplatform Hansken, vindt het enig. ‘Het geeft toch een indruk van hoe imposant het dier was.’ Van Beek was ook betrokken bij de naamgeving aan het systeem, maar een collega kwam met Hansken aanzetten. ‘Hansken was getraind in het doen van kunstjes en zij kon volgens de overlevering met haar slurf boeven aanwijzen in het publiek. Daarnaast wist ze door training met wapens om te gaan. Dat vonden we allemaal wel toepasselijk.’

Alle opsporingsdiensten in Nederland maken inmiddels gebruik van Hansken, net als veel partijen in het buitenland, aldus het NFI.

VOC

Hansken werd in 1630 in Sri Lanka geboren en cadeau gedaan aan de gouverneur van de Verenigde Oostindische Compagnie op Batavia. Die schonk het dier aan stadhouder Frederik Hendrik, die het mee naar zijn paleis in Rijswijk nam. Ze werd later doorverkocht aan ene Cornelis van Groenevelt, die Hansken kunstjes leerde en mee op tournee nam door half Europa. Ze stierf op haar 25e in Florence, aan een onbehandelde infectie aan haar poot.

De legendarische familie De Medici stelde het skelet tentoon in het Uffizi Later werd het naar het Torrigiani-paleis overgebracht, dat nu het natuurhistorisch museum La Specola herbergt.