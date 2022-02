Groen licht voor kandidatenlijsten gemeenteraadsverkiezingen

De centrale stembureaus in de gemeenten waar volgende maand raadsverkiezingen zijn, stellen vrijdag de definitieve lijsten vast. Dat gebeurt in een openbare zitting, die in veel gevallen ook live te volgen is via de website van de gemeente.

Het centraal stembureau bekijkt of de kandidatenlijsten geldig zijn, of de voorgestelde kandidaten op die lijst kunnen blijven staan en welk nummer elke lijst krijgt. Wie het er niet mee eens is, kan bezwaar maken bij de Raad van State. Die doet uiterlijk 14 februari uitspraak, waarna de kandidatenlijsten onherroepelijk zijn vastgesteld.

Aan de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart, waarbij ook op de twee voorgaande dagen al kan worden gestemd, doen 334 van de 345 gemeenten mee. Er wordt gestemd voor 333 raden, omdat de inwoners van Weesp stemmen voor de gemeenteraad van Amsterdam, waar ze nog dit jaar bij gaan horen.

In elf gemeenten wordt dus nu niet gestemd. In acht daarvan zijn vanwege herindelingen in de afgelopen jaren al raadsverkiezingen geweest. Dat zijn Eemsdelta, Boxtel, Vught en Oisterwijk (2020) en Maashorst, Land van Cuijk, Dijk en Waard, en Purmerend (2021). In de gemeenten Brielle, Westvoorne en Hellevoetsluis volgt de stembusgang op een later moment. Deze gemeenten gaan per 1 januari 2023 samen.