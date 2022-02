Hof doet uitspraak in zaak vergismoord op dj Djordy Latumahina

Het gerechtshof in Amsterdam doet vrijdagochtend uitspraak in het hoger beroep van de zaak over de vergismoord op dj Djordy Latumahina in Amsterdam. Het Openbaar Ministerie heeft celstraffen van 20 en 23 jaar geëist tegen drie verdachten.

De 31-jarige dj werd op 8 oktober 2016 doodgeschoten in zijn auto in een parkeergarage aan het Koningin Wilhelminaplein in het westen van Amsterdam. Zijn vriendin raakte door zes schotwonden zwaargewond, hun tweejarige dochtertje bleef ongedeerd. Volgens justitie hebben de verdachten zich in hun doelwit vergist. De bedoeling was een crimineel uit het bovenliggende wooncomplex te liquideren.

De rechtbank legde in 2018 aan vier mannen celstraffen op van 30, 26, 18 en 15 jaar. De schutter kreeg toen dertig jaar. Hij trok zijn hoger beroep in. Het Openbaar Ministerie beschouwt Tony D. (39) uit het Zaanse dorp Wormer als de tweede schutter. D. werd door de rechtbank vrijgesproken. In hoger beroep eiste het OM 23 jaar tegen D. Volgens het OM maakte D. deel uit van een crimineel samenwerkingsverband dat geweldklussen aannam. Hij kreeg in september vorig jaar al zeven jaar voor het voorbereiden van een liquidatie van de inmiddels tot levenslang veroordeelde crimineel Naoufal ‘Noffel’ F. in Berlijn. Die zaak loopt nog in hoger beroep.

De andere verdachten zijn Wendell R. (50) en Ulrich B. (48). Tegen beiden eiste het OM twintig jaar cel. B. deed volgens het OM criminele klussen voor R. Op de dag van de vergismoord was B. de vermoedelijke bestuurder van de vluchtauto. B. kreeg van de rechtbank achttien jaar cel opgelegd na een eis van 25 jaar. De rechtbank veroordeelde R. tot een celstraf van vijftien jaar na een eis van 25 jaar.

In mei vorig jaar is in Spanje een man opgepakt die opdrachtgever zou zijn geweest. Zijn zaak loopt nog bij de rechtbank in Amsterdam.