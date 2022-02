Argentijnse politie zoekt naar versneden coke die 22 levens eiste

De Argentijnse politie is in alle haast op zoek naar versneden cocaïne die al 22 levens eiste en ervoor zorgde dat ruim tachtig anderen in het ziekenhuis belandden. De gezondheidsautoriteiten hebben een ‘epidemiologische waarschuwing’ afgekondigd vanwege de omvang van het probleem.

Bewoners van de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires worden verzocht recent gekochte cocaïne onmiddellijk weg te gooien en niet te gebruiken omdat die verontreinigd kan zijn. De coke is waarschijnlijk vermengd met opioïden, stelt de provinciale veiligheidschef Sergio Berni. Dat zijn krachtige pijnstillers die hevige stuiptrekkingen en hartaanvallen kunnen veroorzaken.

Harddrugs worden versneden om de kosten te verlagen en de winst op te voeren. ‘Iedere dealer die cocaïne verkoopt, versnijdt het’, vertelt Berni aan het Franse persbureau AFP. ‘Sommigen doen dat met niet-giftige stoffen zoals zetmeel. Anderen gebruiken hallucinerende middelen. Als er geen controle is, gebeuren dit soort dingen.’

De autoriteiten melden dat ‘een grote hoeveelheid cocaïne’ door de politie van Buenos Aires in de afgelopen dagen al van de straat is gehaald. ‘Deze tragedie had nog ernstiger kunnen zijn’, stelt een woordvoerder.

De zaak kwam aan het rollen toen vier mensen in het ziekenhuis arriveerden nadat zij op hetzelfde moment cocaïne hadden gebruikt. Zij kwamen alle vier om het leven. Van de ruim tachtig mensen die momenteel zijn opgenomen in tien verschillende ziekenhuizen, liggen er twintig aan de beademing.

Nooit eerder werd Argentinië, waar de hoeveelheid drugsgebruik sinds de jaren tachtig flink stijgt, volgens openbaar aanklager Marcelo Lapargo getroffen door zo’n grote crisis. Mogelijk is deze het gevolg van een menselijke fout in een laboratorium. Drie leden van een criminele bende zijn gearresteerd. Het belangrijkste is op dit moment volgens Lapargo dat alle verontreinigde cocaïne van straat verdwijnt. ‘Dit is een zeer uitzonderlijke situatie.’