Winters weer legt deel van Verenigde Staten plat

Meer dan 250.000 huishoudens zitten zonder stroom en ruim 5500 vluchten zijn geannuleerd in de Verenigde Staten als gevolg van winters weer. Voor meer dan honderd miljoen Amerikanen, in een gebied dat zich uitstrekt van de zuidelijke staat Texas tot aan Maine in het noordoosten van het land, gelden momenteel weerwaarschuwingen. The National Weather Service spreekt in sommige gebieden van ‘onmogelijke reisomstandigheden’.

De winterse storm bracht voor een groot deel van het midden van de Verenigde Staten sneeuw en windsnelheden tot ruim 50 kilometer per uur met zich mee. Elders viel veel regen, die door de vrieskou veranderde in ijzel op de wegen. De lage temperaturen houden volgens het weerinstituut nog enkele dagen aan. De ‘grote, langdurige en significante’ storm trekt de komende dagen via het noordoosten weg.

Op donderdag zaten volgens The Washington Post ruim 250.000 huishoudens zonder stroom in de staten Tennessee, Texas, Arkansas, Ohio en Kentucky. Deze elektriciteitsproblemen zijn op veel plekken het gevolg van ijs en sneeuw of omgevallen bomen op de bovengrondse elektriciteitsleidingen.

De gouverneur van Texas, Greg Abbott, zegt dat het elektriciteitsnetwerk in zijn staat ‘volledig functioneert en betrouwbaar blijft’. Vorige winter werd het net door winters weer verlamd, waardoor miljoenen Texanen zonder stroom kwamen te zitten.

Er werden donderdag meer dan 5500 vluchten geannuleerd, zo’n 10 procent van het totale aantal vluchten in de VS op één dag. Sinds het begin van de coronapandemie, in april 2020, waren er niet eerder zulke ernstige verstoringen. Duizenden Amerikanen zitten vast op luchthavens. Vooral Dallas, een van de grootste steden van Texas, werd met ruim 1100 geannuleerde vluchten hard getroffen. De landingsbanen van de luchthaven liggen vol met sneeuw en ijs.