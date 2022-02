Ford verkoopt minder voertuigen maar boekt meer winst

De autobouwer verkocht 1,1 miljoen voertuigen, 11 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Ford boekte in het vierde kwartaal een omzet van 37,7 miljard dollar, ruim 32 miljard euro. Dat is op jaarbasis 5 procent meer. De winst voor aftrek van onder meer belastingen steeg naar 2 miljard dollar, tegen de 1,7 miljard dollar van een jaar eerder. De resultaten bleven achter bij wat analisten in doorsnee hadden verwacht.

In 2022 verwacht Ford 10 tot 15 procent meer auto’s te kunnen maken, hoewel het chiptekort nog zal aanhouden. De fabrikant waarschuwt dat de kosten zullen stijgen doordat onder meer grondstoffen duurder worden.

In heel 2021 produceerde Ford 6 procent minder voertuigen dan een jaar eerder. Het bedrijf moest gedurende het jaar veel fabrieken stilleggen vanwege de chiptekorten. De omzet over het hele jaar bedroeg 136,3 miljard dollar, 7 procent meer dan een jaar eerder. Daarop werd een nettowinst geboekt van 17,9 miljard dollar, tegen het verlies van 1,3 miljard dollar een jaar eerder.