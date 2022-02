Moederbedrijf Facebook verliest kwart van waarde in handelsdag

Het moederbedrijf van Facebook is in een handelsdag meer dan een kwart van zijn beurswaarde kwijtgeraakt. Beleggers schrokken van het tegenvallende kwartaalbericht van Meta. Ruim 230 miljard dollar aan beurswaarde ging verloren, wat in absolute bedragen de grootste daling op één dag is van een bedrijf in de Amerikaanse beursgeschiedenis. Meta sleurde enkele andere techaandelen mee naar beneden, waardoor de Nasdaq zeer fors in de min sloot.