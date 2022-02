Aboutaleb: nog geen vergunning voor verplaatsen brug binnen

Er is bij de gemeente Rotterdam nog geen vergunning aangevraagd om het middenstuk van de ophaalbrug tijdelijk weg te halen om zo een megajacht dat voormalig Amazonbaas Jeff Bezos heeft laten bouwen in Alblasserdam doorvaart te verlenen. Dat bevestigt de woordvoerster van burgemeester Ahmed Aboutaleb naar aanleiding van berichtgeving in het AD.