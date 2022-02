Reddingsactie kleuter in put Marokko inmiddels race tegen de klok

De operatie om een kleuter uit een metersdiep gat in het noorden van Marokko te redden, ontpopt zich steeds meer tot een race tegen de klok. Inmiddels zijn ruim 48 uur verstreken sinds de 5-jarige Rayan in de droge put van ruim 30 meter viel en daarbij mogelijk gewond raakte. Zijn noodlot houdt heel het Noord-Afrikaanse land in spanning. De Marokkaanse regering zei mee te leven met de ouders.