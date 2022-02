VS: Russische nepvideo moest aanval op Oekraïne rechtvaardigen

Een vervalste video over een Oekraïense volkerenmoord op Russisch sprekende mensen moest voor Rusland het motief zijn om het buurland binnen te vallen. Volgens Amerikaanse media hebben de Amerikaanse inlichtingendiensten bewijzen gevonden dat de Russen een dergelijke nepvideo wilden fabriceren als voorwendsel voor een invasie.

Op de video zou te zien moeten zijn hoe vermeende Oekraïense soldaten Russisch sprekende mensen aanvallen, in het oosten van Oekraïne met zijn pro-Russische bevolking of in Rusland zelf. De Russische video zou voortborduren op recente desinformatiecampagnes, aldus hoge regeringsfunctionarissen en andere betrokkenen. De Verenigde Staten hopen het plan te bederven door het openbaar te maken.

De Russen wilden een aanval in scène zetten en filmen. Moskou wilde de video dan gebruiken om Oekraïne te beschuldigen van genocide tegen Russischsprekenden. Het zou een ​​Russische aanval moeten rechtvaardigen. Ook werd overwogen leiders van de opstand in Oost-Oekraïne Moskou te laten vragen om een Russische interventie.

Een recente Russische desinformatiecampagne met valse beschuldigingen van genocide en acties in het Russische parlement om de rebellenregeringen in Oekraïne te erkennen, zouden de geloofwaardigheid van de bewijzen onderstrepen.