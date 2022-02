Portugal schrapt aanvullende testplicht voor luchtvaartpassagiers

Portugal schrapt de aanvullende testplicht voor inkomende luchtvaartpassagiers die in het bezit zijn van een coronacertificaat. Dat betekent dat Nederlanders met een vaccinatie- of herstelbewijs zich voor vertrek niet meer hoeven te laten testen.

Het is niet duidelijk wanneer de inreisbeperkingen precies worden versoepeld. De huidige regels zouden tot en met 9 februari gelden. Alle reizigers moeten nu bij aankomst in Portugal in het bezit zijn van een negatieve coronatest.

In Portugal is bijna 90 procent van de bevolking volledig ingeënt. Het land heeft daarmee een van de hoogste vaccinatiegraden ter wereld. Ondanks de recordaantallen besmettingen blijft het aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen onder de pieken van de vorige coronagolven.