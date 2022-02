EMA: derde prik in Duitsland na Janssenvaccin niet nodig

In Duitsland moeten mensen met Janssen minstens twee keer gevaccineerd zijn om te gelden als volledig gevaccineerd. Om toegang te krijgen tot horeca of musea moeten mensen bovendien nog de boosterprik hebben ontvangen. Volgens de Europese regels is één prik met Janssen en een aanvullende boosterprik voldoende.

Het EMA benadrukt donderdag in een persconferentie dat de autoriteit Janssen heeft goedgekeurd als vaccin waarbij één dosis voldoende is voor volledige vaccinatie. Een tweede dosis geldt als de boosterprik. ‘Dit is gebaseerd op verschillende onderzoeken’, vertelt Marco Cavaleri, hoofd vaccinatiestrategie van de Europese vaccinwaakhond. ‘We houden toekomstig onderzoek in de gaten om te zien of later meerdere prikken nodig zijn.’

Europese regels

Het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid heeft laten weten de algemene Europese regels aan te houden. Bovendien is het in Nederland nog niet mogelijk om een tweede boosterprik te halen, die mensen die eerder één enkele prik met Janssen kregen nodig hebben voor een bezoek aan Duitsland.

‘Dat komt door de richtlijnen die een termijn van minimaal drie maanden na de eerste booster voorschrijven, voordat de tweede booster gegeven kan worden’, aldus het ministerie. Door de recente boostercampagne in Nederland is deze termijn nog niet verstreken. Zorgminister Ernst Kuipers heeft de Gezondheidsraad wel om advies gevraagd over extra boostervaccinaties in de toekomst.