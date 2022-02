17 miljoen euro voor CO2-melders in elke klas

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) trekt in totaal 17 miljoen euro extra uit, zodat iedere schoolklas in het basis- en voortgezet onderwijs een CO2-melder kan aanschaffen. Scholen die al een CO2-meter hebben gekocht, krijgen de kosten hiervoor alsnog vergoed.

In totaal gaat het om ongeveer 115.000 klassen die een meter nodig hebben, zegt een woordvoerder. Hen wordt aangeraden deze via een specialistische aanbieder te kopen, omdat de meter bijvoorbeeld een infraroodsensor dient te hebben. Het gaat om een ‘dringend advies’, aldus de zegsvrouw. ‘Maar de scholen hebben hier zelf om gevraagd, dus we gaan ervan uit dat ze dit advies opvolgen.’

Ook komt er een hulplijn voor scholen die advies nodig hebben hoe ze hun ventilatie op orde moeten krijgen en een ‘spoeddienst’ die ‘helpt met ventilatie op de korte termijn’, aldus het ministerie. Lukt het scholen niet om hun luchtkwaliteit op peil te krijgen, dan kunnen ze bellen met de hulplijn, zegt de woordvoerder. Als er ook daarna nog geen verbeteringen zijn, kan er iemand van de spoeddienst langskomen.

Ventilatie

Het ministerie heeft de afspraken over ventilatie gemaakt met de PO- en VO-raad, die het basis- en middelbaar onderwijs vertegenwoordigen, en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Scholen kunnen bij de gemeente subsidie krijgen voor het verbeteren van ventilatie. Hier trok het kabinet eerder 360 miljoen euro voor uit.

Goede ventilatie op scholen is al sinds het begin van de coronacrisis een probleem. Het kabinet kwam in oktober 2020 met subsidie, maar nog steeds is bij ongeveer de helft van de scholen de ventilatie niet op orde, meldde de Algemene Vereniging Schoolleiders vorige maand. Minister Dennis Wiersma (Onderwijs) erkent dat het ‘gewoon snel beter’ moet. De onderwijsraden en de VNG zeggen blij te zijn met de aanpak, maar vinden wel dat er nog meer nodig is.