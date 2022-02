Rusland neemt wraak met uitzendverbod voor Duitse omroep

Rusland verbiedt uitzendingen van de Duitse omroep Deutsche Welle. Daarnaast moet het regionale kantoor in Moskou sluiten en verliezen de journalisten hun accreditatie. Daarmee neemt Rusland wraak op het Duitse uitzendverbod voor de Duitstalige tak van de Russische staatsomroep RT.

De omroepautoriteiten in Duitsland maakten woensdag bekend dat RT DE er niet mocht uitzenden omdat de omroep niet over de juiste vergunning beschikte. Rusland zei vervolgens snel met vergeldingsmaatregelen te komen voor deze ‘aanval op de vrijheid van meningsuiting’.

Staatsomroep RT zendt in zes talen uit en beweert dat zijn Duitstalige uitzendingen bijdragen aan de diversiteit van meningen in Europa. RT, voormalig Russia Today, wordt er door westerse landen van beschuldigd namens het Kremlin propaganda te verspreiden.

Maatregelen

De maatregelen tegen Deutsche Welle zijn bekendgemaakt door het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. Dat meldt ook een proces in gang te zetten om het Duitse medium als ‘buitenlandse agent’ aan te kunnen merken. Dat is een titel die ook meerdere Russische media hebben gekregen. Het Kremlin neemt zelden maatregelen tegen internationale media in Rusland, hoewel onlangs de correspondent van de Volkskrant het land moest verlaten.

Deutsche Welle, ook wel bekend als DW, is eigendom van de Duitse staat. Er wordt in dertig talen uitgezonden, waaronder in het Russisch, Engels, Spaans en Arabisch.