ECB-president sluit niet uit dat rente later dit jaar omhoog gaat

De Europese Centrale Bank (ECB) grijpt nu nog niet in vanwege de flink opgelopen inflatie, maar het zou zomaar kunnen dat de rente later dit jaar alsnog omhoog gaat. Dat volgt uit opmerkingen van ECB-president Christine Lagarde. Na afloop van het rentebesluit van de centrale bank kreeg ze een vraag of ze nog steeds verwacht dat er in 2022 waarschijnlijk geen renteverhogingen plaatsvinden. Daarop gaf ze geen bevestigend antwoord, maar Lagarde benadrukte dat de ECB alle data in de gaten houdt en in maart opnieuw bekijkt of er stappen nodig zijn.