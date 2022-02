Grote gemeenten willen prijs warmtenetten loskoppelen van gas

Volgens de G40 is de huidige koppeling van de warmtetarieven aan de aardgasprijs, vaak slechts voor een deel gerelateerd aan de kosten die warmteleveranciers maken.

De G40 wil dat de minister snel actie onderneemt. ‘Ondanks dat niet iedere warmteleverancier het afgelopen jaar maximaal gebruik heeft gemaakt van de geboden tariefruimte zijn wij voorstander van regulering die gebaseerd is op de werkelijke kosten van de warmtevoorziening. De nieuwe tarieven tonen duidelijk aan dat dit niet snel genoeg aangepast kan worden. Wij maken ons hierover zorgen net als de inwoners in onze gemeenten. Dit vermindert het benodigde draagvlak voor de energietransitie’, zo is te lezen in de brief.

De hoge gasprijzen bieden volgens de G40 juist een kans om het draagvlak te vergroten doordat duurzaam opgewekte warmte nu substantieel goedkoper is dan het gebruik van aardgas. ‘Wij willen tegen onze bewoners kunnen zeggen dat u erop toeziet dat zij niet meer betalen dan nodig is. Dat kunnen we nu niet. Niet alleen de stijgende gasprijzen zijn een zorg voor deze koppeling, de komende jaren wordt de belasting op gas hoger om de stap naar aardgasvrij te stimuleren.’