Zweden heft vrijwel alle coronamaatregelen op

Zweden heft volgende week vrijwel alle coronamaatregelen in het land op. Premier Magdalena Andersson heeft dat donderdag officieel bekendgemaakt, nadat Zweedse media een dag eerder al over de versoepelingen hadden bericht.

Het mondkapjesadvies in het openbaar vervoer en de maximale groepsgrootte bij evenementen binnen vervallen na dinsdag. Restaurants mogen na 23.00 uur openblijven en hoeven niet langer met coronapassen te werken. ‘Het is tijd om Zweden weer open te stellen’, aldus de premier. Zij zei verder dat de pandemie nog niet voorbij is, maar een nieuwe fase ingaat.

Andersson zei ook dat de besmettingscijfers de komende tijd hoog zullen blijven. ‘Maar voor zover we kunnen beoordelen, liggen de ergste gevolgen van de besmettingen nu achter ons.’ De omikronvariant van het coronavirus heeft in Zweden geleid tot recordaantallen besmettingen, maar door het mildere ziekteverloop blijft de druk op de ziekenhuizen beheersbaar. Zweden heeft bovendien een hoge vaccinatiegraad, bijna 84 procent van de 12-plussers is volledig ingeënt.

Het advies om bij een besmetting thuis te blijven vervalt niet, zei gezondheidsminister Lena Hallengren. Zij liet tijdens de persconferentie met Andersson ook weten dat de gezondheidsdienst zal voorstellen het coronavirus niet meer als een bedreiging voor de samenleving aan te merken, maar wel nog steeds nauwlettend in de gaten te houden.